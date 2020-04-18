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«Интер» — главный претендент на Тонали, клуб предлагает 40 миллионов евро

16:16
Сандро Тонали. Фото sempreinter.com.
Сандро Тонали. Фото sempreinter.com.
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«Интер» является фаворитом в борьба за полузащитника «Брешии» Сандро Тонали. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным Sport Mediaset, нерадзурри предлагают за игрока 40 миллионов евро. На игрока также претендую «Ювентус», «Ливерпуль», «Арсенал», «Милан», «Наполи» и «Рома».

19-летний Сандро Тонали в текущем сезоне провел 24 матча за «Брешию» и забил один мяч при пяти голевых передачах. В его активе также три матча за сборную Италии.

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