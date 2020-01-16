«Интер» договорился с «Манчестер Юнайтед» о переходе Янга за 1,5 миллиона евро

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг станет игроком «Интера», сообщил в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро. Указано, что завтра футболист пройдет медобследование и подпишет контракт.

34-летний англичанин в текущем сезоне провел 18 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил один мяч при одной голевой передаче.