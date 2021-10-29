Хави хочет подписать Комана в «Барселону»
Главный тренер «Аль-Садда» Хави, который в скором времени может возглавить «Барселону», хочет подписать полузащитника «Баварии» Кингсли Комана, сообщает Diario Sport.
По информации источника, 41-летний испанец, который является сторонником схемы «4-3-3» и предпочитает классических вингеров, высоко ценит талант Комана.
Напомним, что контракт полузащитника с мюнхенским клубом истекает в 2023 году. «Бавария» оценивает 25-летнего француза в 55 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Коман провел 8 матчей и забил 1 мяч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/barca/bayern-munich-winger-kingsley-coman-one-of-xavis-dream-signings-12479799
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю