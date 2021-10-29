«Манчестер Сити» и «Ювентус» интересуются нападающим «Фиорентины» Влаховичем
«Манчестер Сити» и «Ювентус» проявляют интерес к нападающему «Фиорентины» Душану Влаховичу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в подписании нападающего заинтересован главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола.
Отмечается, что «Фиорентина» оценивает Влаховича в 60 миллионов евро и готова продать его во время зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне 21-летний серб забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Fiorentina/29-10-2021/juve-vlahovic-fiorentina-vuole-60-milioni-anche-city-giocatore-4202119277814_preview.shtml
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