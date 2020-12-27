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Халк может продолжить карьеру в чемпионате Франции

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Экс-игрок «Зенита» Халк может продолжить карьеру в клубе чемпионата Франции, сообщает The Sun.

Ранее сообщалось, что 34-летний форвард станет игроком «Вулверхэмптона», однако трансфер не удалось совершить из-за новых правил в Великобритании. Футболисту не могут дать разрешение на работу.

По данным источника, нападающий может перейти в «Сент-Этьен». Руководство клуба готово предложить бразильцу контракт.

В начале декабря 2020 года форвард сообщил об уходе из «Шанхай СИПГ». Сейчас он является свободным агентом.

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