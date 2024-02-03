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Сегодня, 08:50

Гвардиола — о слухах про уход Холанна в «Реал»: «Возможно, мадридские СМИ знают больше нас»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что форвард «горожан» Эрлин Холанн может перейти в «Реал».

«Я не знаю, вам нужно спросить мадридские СМИ. Возможно, они знают больше нас. У нас нет ощущение, что он несчастлив», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Ранее в испанских СМИ сообщалось, что «Реал» ведет подготовительную работу для трансфера 23-летнего норвежца.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за «горожан» 23 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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