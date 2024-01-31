«Гранада» арендует нападающего «Манчестер Юнайтед» Пельистри

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри перейдет в «Гранаду», сообщает The Athletic.

22-летний уругваец проведет остаток нынешнего сезона в испанском клубе на правах аренды.

Пельистри перешел в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 14 матчах команды во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.