Генеральный директор "Сассуоло" считает, что "Барселона" выкупит Боатенга

Генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали сомневается, что полузащитник Кевин-Принс Боатенг продолжить выступать за итальянскую команду, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Вторую половину сезона-2018/19 Боатенг провел на правах аренды в "Барселоне". 32-летний ганец в общей сложности сыграл за каталонцев в четырех матчах.

– Боатенг? Знаете, я не думаю, что он вернется в "Сассуоло". Это очень трудно будет осуществить. Думаю, "Барселона" выкупит его и, наверное, отдаст в аренду в другую команду ла лиги. Скорее всего, он продолжит выступать в чемпионате Испании, – приводит слова Карневали La Gazzetta Dello Sport.

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