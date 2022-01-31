«Ганза» арендовала Сикана у «Шахтера»

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан перешел в «Ганзу» на правах аренды, сообщает официальный сайт украинского клуба. Соглашение с немецким клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

20-летний Сикан стал игроком «Шахтера» в январе 2019-го. Дважды выступал в аренде за «Мариуполь». В составе «горняков» провел 22 матча и отметился двумя голами в чемпионате Украины. Победитель чемпионата мира U20 в составе сборной Украины.

«Ганза» играет во второй бундеслиге. После 20 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице.