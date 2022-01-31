В «Сочи» рассказали о переходе молодого российского защитника в «Сарагосу»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что на просмотре во второй команде находился 17-летний россиянин Георгий Тунгулияди, который в итоге перешел в «Сарагосу».

«Георгий Тунгулияди был у нас на просмотре в «Сочи-2». Тренеру он не подошел, поэтому мы с ним не стали заключать контракт. Потом он перешел в «Сарагосу». О переходе ничего сказать не могу, потому что прошло достаточно времени между этими двумя промежутками. Как он перешел в «Сарагосу» и как там будет играть, тоже не могу предположить», —цитирует Рубашко Sport24.

Тунгулияди является воспитанником школ «Локомотива» и «Спартака».