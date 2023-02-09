Футбольные клубы потратили рекордные 1,57 миллиарда долларов на трансферы в зимнее окно

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте сообщила, что раходы клубов в зимнее трансферное окно в 2023 году составили 1,57 миллиарда долларов, что является рекордом.

Прошлый рекорд был зафиксирован в январе 2018 года. Тогда расходы были примерно на 230 миллионов долларов меньше, чем в январе 2023 года. Всего в это трансферное окно было совершено 4387 международных трансферов, что также является рекордным показателем. В мужском футболе количество трансферов увеличилось на 14,4 процента по сравнению с зимним трансферным окном 2022 года (3834), а общая стоимость трансферных сборов выросла на 49,4 процента (1,05 млрд долларов).

Английские клубы потратили больше всего средств на трансферы в январе 2023 года — 898,6 миллиона долларов, что составляет 57,3 процента от общих расходов в мире. Второе место по этому показателю занимает Франция — 131,9 миллиона, третье — Германия 85,8 миллиона.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

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