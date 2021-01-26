Футболки Кокорина уже появились в официальном фан-шопе «Фиорентины»

Футболки нападающего Александра Кокорина появились в официальном фан-шопе «Фиорентины». На них уже наносят номер российского игрока. Футболист вчера, 25 января, выбрал 91-й номер.

Футболки Александра Кокорина в фирменном магазине «Фиорентины». Фото Георгий Кудинов, «СЭ»

25 января Кокорин с семьей прилетел в Рим, где прошел медицинское обследование. Сегодня он уже приехал на базу новой команды, где подпишет контракт.

Футболки Александра Кокорина в фирменном магазине «Фиорентины». Фото Георгий Кудинов, «СЭ»

29-летний футболист выступал за «Спартак» с августа 2020 года, а в зимнее трансферное окно перешел в «Фиорентину». В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.