Кокорин прибыл на базу «Фиорентины» для подписания контракта

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прибыл в тренировочный центр «Фиорентины» имени Давиде Астори на церемонию подписания контракта.

Вчера, 25 января Кокорин с семьей прилетел в Рим, где прошел медицинское обследование.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года, а в зимнее трансферное окно перешел в «Фиорентину». В нынешнем сезоне чемпионата России футболист успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.