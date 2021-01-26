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Кокорин прибыл на базу «Фиорентины» для подписания контракта

12:14
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прибыл в тренировочный центр «Фиорентины» имени Давиде Астори на церемонию подписания контракта.

Вчера, 25 января Кокорин с семьей прилетел в Рим, где прошел медицинское обследование.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года, а в зимнее трансферное окно перешел в «Фиорентину». В нынешнем сезоне чемпионата России футболист успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

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