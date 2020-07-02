«Фортуна» объявила об уходе Зуттнера
2 июля 2020, 18:48
Защитник «Фортуны» из Дюссельдорфа Маркус Зуттнер покидает команду, сообщает официальный сайт клуба. Контракт игрока истек 30 июня и не будет продлен.
? Danke und alles Gute f?r die Zukunft, Sutti!— Fortuna D?sseldorf (@f95) July 2, 2020
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Указано, что 33-летний австриец возвращается на родину. При этом не уточняется, где именно он продолжит карьеру.
В прошедшем сезоне футболист провел 22 матча за «Фортуну» во всех турнирах. В его активе один результативный пас.
По итогам сезона-2019/20 «Фортуна» вылетела из первой бундеслиги. Команда заняла 17-е место, набрав 30 очков в 34 играх.
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