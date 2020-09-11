Защитник «Сент-Этьена» Уэсли Фофана согласился перейти в «Лестер».

— Я был бы сумасшедшим, если бы отказал «Лестеру», — приводит слова Фофаны L'Equipe.

Ранее стало известно, что английский клуб готов заплатить за 19-летнего француза 25 миллионов евро и предложить контракт на пять лет.

В текущем сезоне лиги 1 Фофана провел один матч. В минувшем сезоне защитник отыграл в 14 играх, в которых забил один мяч. В апреле этого года «Сент-Этьен» продлил контракт с футболистом до 2024 года.