«Фламенго» выкупил контракт Габигола у «Интера»
18:15
«Фламенго» выкупил контракт форварда Габриэла Барбозы по прозвищу «Габигол» у «Интера». Об этом сообщает официальный Twitter бразильского клуба. Соглашение будет действовать до 2024 года.
SIM, NA??O! #PodeLevantarAPlaquinha! Teremos gols do artilheiro rubro-negro at? 2024! O GABIGOL ? NOSSO! ??? pic.twitter.com/6Q6T0jJAp6— Flamengo (@Flamengo) January 28, 2020
По информации в СМИ, сумма трансфера составила 16,5 миллиона евро. Также «Интер» получит 20 процентов от следующего трансфера бразильца.
23-летний Габриэл Барбоза выступал за «Фламенго» на правах аренды с января 2019 года, на его счету 34 гола и 11 результативных передач в 43 матчах за команду. В прошлом сезоне он выиграл с командой чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
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