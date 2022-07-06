«Фламенго» больше не интересуется Венделом

«Фламенго» больше не интересуется полузащитником «Зенита» Венделом, сообщает Extra Globo со ссылкой на UOL. Бразильский клуб пытался арендовать 24-летнего бразильца, но не смог добиться успеха.

Тем не менее, «Фламенго» продолжает вести поиски для усиления линии полузащита. Приоритетным вариантом на данный момент является Уоллас из «Удинезе».

В прошедшем сезоне Вендел провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.