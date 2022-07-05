Мерсон: «Роналду подходит «Челси»

Бывший нападающий «Арсенала» Пол Мерсон считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впишется в игру «Челси».

«Роналду хорошо подходит «Челси». В этом случае, в выигрыше будут все. Новости о том, что он хочет играть в Лиге чемпионов, немного разочаровывают, потому что было понятно, что «Манчестер Юнайтед» не скоро туда вернется. Не понимаю, почему это было пресечено раньше. Я был бы расстроен, будь я фанатом «МЮ», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Роналду заинтересован в переходе в «Челси» и готов снизить зарплату ради клуба, способного выиграть Лигу чемпионов. При этом, лондонцы не подпишут контракт с 37-летним португальцем без одобрения главного тренера Томаса Тухеля.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.