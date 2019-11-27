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Фертонген рассчитывает продлить контракт с «Тоттенхэмом»

27 ноября 2019, 18:27
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Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген не планирует покидать чемпионат Англии, утверждает Sky Sports. По информации СМИ, 32-летний бельгиец планирует продлить контракт со «шпорами» после того, как команду возглавил Жозе Моуринью.

Текущее соглашение Фертонгена с «Тоттенхэмом» действует до 30 июня 2020 года.

В нынешнем сезоне защитник провел 9 матчей за «шпор» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает Фертонгена в 22 миллиона евро.

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