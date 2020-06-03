Фертонген может покинуть «Тоттенхэм» 30 июня

Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген может покинуть клуб в конце июня, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, у 33-летнего бельгийца 30 июня истекает контракт с клубом. Лондонцы предложили остаться игроку до конца сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Сам защитник еще не принял решение, т.к. им интересуются клубы в Италии и Испании.

В текущем сезоне Вертонген провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал голевую передачу, а также заработал две желтые карточки.