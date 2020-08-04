Ферран Торрес счастлив перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий Ферран Торрес прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити». Ранее он выступал за «Валенсию».

«Я счастлив перейти в «Сити», — цитирует испанца официальный сайт клуба. — Каждый футболист мечтает играть в атакующей команде, а «Манчестер Сити» — одна из самых атакующих команд в мире. Пеп (Гвардьола — Прим. «СЭ») придерживается открытого агрессивного стиля, что мне очень нравится. Он умеет развивать футболистов. «Сити» выиграл немало трофеев в последние 10 лет. Надеюсь, мы продолжим развивать успех».

Контракт 20-летнего игрока рассчитан на пять лет. Испанец в сезоне-2019/20 провел 44 матча за «Валенсию» и забил четыре мяча при шести голевых передачах.

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, «Сити» заплатит за игрока 27 миллионов евро. Также испанский клуб может получить бонусы при определенных условиях.