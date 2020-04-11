Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Фенербахче» хочет приобрести Кальехона

11:58
Хосе Кальехон. Фото Corriere dello Sport
Хосе Кальехон. Фото Corriere dello Sport
Теги:

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон входит в сферу интересов «Фенербахче», сообщает AS.

Контракт испанца истекает летом 2020 года. Если соглашение не будет продлено, турецкий клуб сможет подписать его бесплатно. Источник указывает, что также возможен вариант с переходом в испанский клуб третьего дивизиона «Марбелья», которым владеет китайский бизнесмен Жао Жень.

32-летний Хосе Кальехон в текущем сезоне провел 32 матча за «Наполи» и забил два мяча при девяти голевых передачах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир