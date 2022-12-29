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Сегодня, 11:14

Эвра рассказал, какие позиции должен усилить «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, какие позиции надо улучшить «красным дьяволам».

«Вы всегда ожидаете усиления, но клуб не должен входить в трансферное окно в панике и покупать игроков только потому, что болельщики и СМИ настаивают на этом. Команде нужно что-то изменить в составе, чтобы она играла намного лучше. Вероятно, понадобится нападающий, я определенно думаю, что нужен защитник. А еще нам нужен опытный полузащитник. Кроме того, это трансферное окно будет зависеть от того, кто из футболистов покинет «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Эвры Betfair.

«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 15 туров. Следующий матч команда сыграет в рамках 18-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» 31 декабря, начало — 15.30 мск.

Патрис Эвра
ФК Манчестер Юнайтед
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