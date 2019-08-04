"Эвертон" заплатил "Ювентусу" за Кина 27,5 миллиона евро

"Ювентус" рассказал об условиях перехода в "Эвертон" нападающего Мойзе Кина.

Как информирует официальный сайт итальянского клуба, сумма трансфера составила 27,5 миллиона евро. Еще 2,5 миллиона "Юве" может получить в виде бонусов. Деньги будут уплачены на протяжении трех финансовых лет.

19-летний итальянец в прошлом сезоне провел 17 матчей за "Юве" во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

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