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Сегодня, 13:59

«Эвертон» сделает второе предложение по хавбеку «Спортинга» Нунешу

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«Эвертон» ведет переговоры о покупке хавбека «Спортинга» Нунеша, сообщает O Jogo.

Первое предложение «ирисок» в размере 45 миллионов евро было отклонено. Руководство португальского клуба готово продать полузащитника не меньше, чем за 60 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте футболиста.

Контракт 23-летнего игрока с клубом действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Нунеш провел за «Спортинг» 50 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Эвертон
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