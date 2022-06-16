«Эвертон» сделает второе предложение по хавбеку «Спортинга» Нунешу

«Эвертон» ведет переговоры о покупке хавбека «Спортинга» Нунеша, сообщает O Jogo.

Первое предложение «ирисок» в размере 45 миллионов евро было отклонено. Руководство португальского клуба готово продать полузащитника не меньше, чем за 60 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте футболиста.

Контракт 23-летнего игрока с клубом действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Нунеш провел за «Спортинг» 50 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.