«Ливерпуль» договорился о переходе 18-летнего защитника «Абердина» Рэмси

«Ливерпуль» договорился о переходе правого защитника «Абердина» Калвина Рэмси, сообщает Sky Sports.

По информации источника, сумма сделки составила 6,5 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордом для шотландского клуба. «Ливерпуль» заплатит 4 миллиона сразу, а еще 2,5 по ходу сезона. В общей сложности сумма сделки с учетом бонусов может вырасти до 10 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне 18-летний Рэмси провел за «Абердин» 33 матча, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.