Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 15:08

«Ливерпуль» договорился о переходе 18-летнего защитника «Абердина» Рэмси

Читать «СЭ» в

«Ливерпуль» договорился о переходе правого защитника «Абердина» Калвина Рэмси, сообщает Sky Sports.

По информации источника, сумма сделки составила 6,5 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордом для шотландского клуба. «Ливерпуль» заплатит 4 миллиона сразу, а еще 2,5 по ходу сезона. В общей сложности сумма сделки с учетом бонусов может вырасти до 10 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне 18-летний Рэмси провел за «Абердин» 33 матча, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Футбол
ФК Абердин
ФК Ливерпуль
1
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эвертон» сделает второе предложение по хавбеку «Спортинга» Нунешу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости