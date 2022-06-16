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Иванов — о контракте Шатова: «Олег будет одним из главных игроков. Он наше все!»

Президент «Урала» прокомментировал продление контракта с Шатовым
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал продление контракта с Олегом Шатовым.

«Он у нас и был основной игрок. Олег — основополагающий игрок! Во всех клубах Шатов был таким футболистом. А тем более в «Урале». Он воспитанник нашего клуба. Олег будет одним из главных игроков, мы надеемся на него. Он наш футболист, наше все!» — сказал Иванов «СЭ».

Шатов продлил контракт с екатеринбургским клубом до 2023 года.

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ 31-летний россиянин провел за «Урал» 11 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Олег Шатов
РПЛ
ФК Урал
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Шатов продлил контракт с «Уралом» до 2023 года
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