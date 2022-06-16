Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал продление контракта с Олегом Шатовым.

«Он у нас и был основной игрок. Олег — основополагающий игрок! Во всех клубах Шатов был таким футболистом. А тем более в «Урале». Он воспитанник нашего клуба. Олег будет одним из главных игроков, мы надеемся на него. Он наш футболист, наше все!» — сказал Иванов «СЭ».

Шатов продлил контракт с екатеринбургским клубом до 2023 года.

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ 31-летний россиянин провел за «Урал» 11 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.