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Сегодня, 21:07

«Эвертон» проявляет интерес к экс-защитнику ЦСКА Бекао

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«Эвертон» проявляет интерес к защитнику «Удинезе» Родриго Бекао, сообщает эксперт Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны обсуждают потенциальный переход, но пока далеки от каких-либо договоренностей.

В прошлом сезоне 26-летний бразилец провел 36 матчей за клуб из Удине, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт с «Удинезе» действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Бекао выступал за ЦСКА на правах аренды из бразильской «Байи».

ФК Удинезе
ФК Эвертон
Родриго Бекао
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