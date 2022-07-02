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Каррагер о просьбе Роналду об уходе из «МЮ»: «Она убивает предположение, что он отказал «Сити» из-за любви к «Юнайтед»

Каррагер подверг сомнению любовь Роналду к «Манчестер Юнайтед»
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после просьбы продать его в другой клуб.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец попросил «МЮ» продать его, так как он хочет выступать в Лиге чемпионов.

«Роналду сделал ровно то, что я от него ожидал — забил много голов, но сделал команду слабее. Просьба об уходе, также убивает предположение о том, что он отказал «Ман Сити» из-за любви к «Ман Юнайтед», — написал Каррагер в своем Twitter.

Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Джейми Каррагер
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