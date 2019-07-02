00:21 | Футбол — Трансферы

Экс-защитник "Анжи" Ямбере продолжит карьеру в Саудовской Аравии

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Защитник Седрик Ямбере перешел из "Дижона" в "Аль-Иттифак". С клубом из Саудовской Аравии 28-летний игрок сборной ЦАР подписал трехлетний контракт.

В прошедшем сезоне Ямбере сыграл в 38 матчах и получил 5 желтых карточек. По итогам сезона "Дижон" покинул высший дивизион страны.

Напомним, с зимы до лета 2016 года Ямбере выступал на правах аренды за "Анжи".

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