Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Лингард предложил свои услуги «Барселоне»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард хотел бы оказаться в «Барселоне», утверждает Diario Sport.

По информации источника, 31-летний англичанин самостоятельно связался с каталонцами, чтобы предложить свои услуги. Из-за финансовых проблем «Барселона» не может позволить себе дорогостоящие переходы зимой, поэтому клуб может рассмотреть вариант с недорогим подписанием Лингарда.

Лингард находится без клуба с лета прошлого года, когда завершился его контракт с «Ноттингем Форест». До этого футболист выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Дерби Каунти», «Брайтон» и «Лестер».

Также на его счету 6 голов в 32 матчах за сборную Англии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лингарда в 6 миллионов евро.