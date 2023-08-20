Егор Пруцев арендован словенским «Целе»

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев арендован словенским «Целе», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на один год. Главным тренером «Целе» является экс-игрок сборной Испании Альберт Риера, который женат на россиянке.

Пруцев играет за «Црвену Звезду» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 11 матчей в составе сербской команды и отметился голом. Контракт россиянина с «Црвеной Звездой» рассчитан до июня 2026 года.