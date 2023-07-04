Джеррард хочет пригласить Хендерсона и Обамеянга в «Аль-Иттифак»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, главный тренер «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард хочет пригласить игроков в команду. Вместе с Хендерсоном они играли за «Ливерпуль» с 2011 по 2015 год.

В минувшем сезоне Хендерсон провел 43 матча и отметился тремя результативными передачами. У Обамеянга 3 гола и 2 передачи в 22 матчах.