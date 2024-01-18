«Дженоа» хочет заполучить нападающего «Бенфики» Мусу. Игроком интересовался «Спартак»

«Бенфика» рассматривает предложения разных клубов по нападающему Петару Мусе.

Как сообщил в Twiiter журналист Фабрицио Романо, «Дженоа» является основным претендентом на хорвата, но также игроком еще интересуются клубы из Германии, Франции, Англии и МЛС. Ожидается, что он покинет «Бенфику» в этом месяце.

В начале января сообщалось об интересе к Мусе со стороны «Спартака». Однако агент игрока не подтвердил переговоры с московским клубом.

25-летний Муса играет за «Бенфику» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за лиссабонцев 23 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее Муса выступал за «Боавишту», пражскую «Славию», «Унион», «Слован», «Викторию Жижков», «Интер Запрешич» и «НК Загреб». Также на его счету 6 матчей за сборную Хорватии.