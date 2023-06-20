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Сегодня, 01:37

Дзанетти: «Интер» не ведет переговоры о переходе Лаутаро в «Челси»

Сергей Разин
корреспондент
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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал информацию о том, что форвард Лаутаро Мартинес может перейти в «Челси».

«Никаких переговоров с другими клубами по поводу Мартинеса нет. Я могу гарантировать, что Лаутаро очень счастлив в «Интере», — приводит слова Дзанетти журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб может подписать 25-летнего аргентинца. Также на форварда претендовал «Реал».

В минувшем сезоне Мартинес провел 57 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 11 результативных передач.

Хавьер Дзанетти
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
Лаутаро Мартинес
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