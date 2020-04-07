Дуглас Коста может перейти в «Манчестер Сити»
11:22
Форвард «Ювентуса» Дуглас Коста летом может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, из-за травм и малого количества игрового времени туринский клуб готов выслушать предложения по 29-летнему бразильцу.
Коста уже выступал под руководством Хосепа Гвардьолы в «Баварии», с которым стал чемпионом Германии.
В текущем сезоне Дуглас Коста провел 18 мачей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.