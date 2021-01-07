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Дортмундская «Боруссия» интересуется Азмуном. «Зенит» оценивает его в 20 миллионов

19:58
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», утверждает tuttomercatoweb.com. По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга оценивает 26-летнего иранца в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 23 миллиона евро. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2022 года.

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