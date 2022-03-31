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Сегодня, 00:22

Экс-полузащитник «Краснодара» Классон подписал контракт с «Копенгагеном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Виктор Классон.
Фото FCK.DK

Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон стал игроком датского «Копенгагена». Клуб на официальном сайте объявил о подписани контракта до конца этого сезона с возможностью продления еще на год.

«Я очень рад, что теперь у меня есть такая возможность в «Копенгагене», о котором, конечно же, очень хорошо знаю от товарищей по сборной Швеции. Я с нетерпением жду приезда в Копенгаген и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде выиграть чемпионат, а затем посмотрим, что принесет будущее», — отметил новичок команды.

30-летний швед стал свободным агентом 5 марта 2022 года. Он расторгнул по обоюдному согласию сторон договор с «Краснодаром».

Классон выступал за российский клуб с 2017 года. На его счету 147 матчей за «Краснодар», 43 гола и 26 голевых передач.

Виктор Классон
Футбол
ФК Копенгаген
ФК Краснодар
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