Экс-полузащитник «Краснодара» Классон подписал контракт с «Копенгагеном»

Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон стал игроком датского «Копенгагена». Клуб на официальном сайте объявил о подписани контракта до конца этого сезона с возможностью продления еще на год.

«Я очень рад, что теперь у меня есть такая возможность в «Копенгагене», о котором, конечно же, очень хорошо знаю от товарищей по сборной Швеции. Я с нетерпением жду приезда в Копенгаген и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде выиграть чемпионат, а затем посмотрим, что принесет будущее», — отметил новичок команды.

30-летний швед стал свободным агентом 5 марта 2022 года. Он расторгнул по обоюдному согласию сторон договор с «Краснодаром».

Классон выступал за российский клуб с 2017 года. На его счету 147 матчей за «Краснодар», 43 гола и 26 голевых передач.