Денис Черышев подписал контракт с «Венецией»
Главный скаут «Венеции» Александр Мента рассказал «СЭ» о том, что российский полузащитник Денис Черышев подписал контракт с итальянским клубом.
«Венеция» подписала контракт с Денисом Черышевым. Контракт по схеме 2+1", — сказал Мента «СЭ».
Последним клубом Черышева была «Валенсия». Этим летом 30-летний игрок покинул клуб в статусе свободного агента.
В прошедшем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «летучих мышей», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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