Денис Черышев подписал контракт с «Венецией»

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Главный скаут «Венеции» Александр Мента рассказал «СЭ» о том, что российский полузащитник Денис Черышев подписал контракт с итальянским клубом.

«Венеция» подписала контракт с Денисом Черышевым. Контракт по схеме 2+1", — сказал Мента «СЭ».

Последним клубом Черышева была «Валенсия». Этим летом 30-летний игрок покинул клуб в статусе свободного агента.