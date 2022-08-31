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Сегодня, 16:43

Денис Черышев подписал контракт с «Венецией»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Чернышев (в центре).

Главный скаут «Венеции» Александр Мента рассказал «СЭ» о том, что российский полузащитник Денис Черышев подписал контракт с итальянским клубом.

«Венеция» подписала контракт с Денисом Черышевым. Контракт по схеме 2+1", — сказал Мента «СЭ».

Последним клубом Черышева была «Валенсия». Этим летом 30-летний игрок покинул клуб в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «летучих мышей», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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