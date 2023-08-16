Касорла перешел в «Реал Овьедо» — 38-летний хавбек вернулся в клуб спустя 20 лет

«Реал Овьедо» объявил о переходе полузащитника Санти Касорлы. 38-летний испанец подписал контракт до лета 2024 года.

Воспитанник «Овьедо» — Касорла вернулся в родной клуб спустя 20 лет. В 2003 году он перешел в академию «Вильярреала», дебютировав за основную команду «желтой субмарины» в сезоне-2003/04.

Сообщается, что Касорла попросил платить ему минимальную зарплату, установленную для игроков сегунды, в которой выступает «Овьедо». А 10 процентов от продажи футболок с его фамилией будет направлено на развитие академии клуба.

Последние три года Касорла выступал в составе катарского «Аль-Садда». В прошлом сезоне ветеран провел за клуб 31 матч, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.