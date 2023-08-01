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Сегодня, 20:32

«Челси» подписал 19-летнего полузащитника Угочукву из «Ренна»

Мария Гусева
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«Челси» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником «Ренна» Лесли Угочукву.

Соглашение 19-летнего француза с лондонским клубом рассчитано до июня 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.

Угочукву является воспитанником «Ренна». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 35 матчей и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt рценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что Угочукву уйдет в аренду.

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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