«Челси» объявил о переходе Палмера
Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер подписал контракт с «Челси», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 21-летним англичанином рассчитано до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, стоимость перехода составляет 47 миллионов евро.
Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Он провел за основную команду «горожан» 41 матч, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
В сезоне-2023/24 на счету полузащитника 2 забитых мяча в трех матчах во всех турнирах.
Новости