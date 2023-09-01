«Челси» объявил о переходе Палмера

Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер подписал контракт с «Челси», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 21-летним англичанином рассчитано до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, стоимость перехода составляет 47 миллионов евро.

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Он провел за основную команду «горожан» 41 матч, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

В сезоне-2023/24 на счету полузащитника 2 забитых мяча в трех матчах во всех турнирах.