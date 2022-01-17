«Челси» может приобрести Перишича

Форвард «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Mirror.

По сведениям источника, на 32-летнего хорвата претендует «Челси». Томас Тухель ценит тот факт, что игрок может играть на обоих флангах. К онтракт Перишича истекает в конце сезона, поэтому «Интер» готов продать его в январе, чтобы заработать на трансфере.