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Сегодня, 04:01

«Челси» может приобрести Перишича

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Mirror.

По сведениям источника, на 32-летнего хорвата претендует «Челси». Томас Тухель ценит тот факт, что игрок может играть на обоих флангах. Контракт Перишича истекает в конце сезона, поэтому «Интер» готов продать его в январе, чтобы заработать на трансфере.

В текущем сезоне Перишич провел 26 матчей, в которых забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.

Иван Перишич
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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