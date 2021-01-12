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«Челси» хочет подписать Упамекано летом

14:30
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«Челси» заинтересован в защитнике «Лейпцига» Дайоте Упамекано, утверждает Daily Mail.

По информации источника, в немецком клубе намерены сохранить 22-летнего футболиста зимой, несмотря на интерес со стороны английской команды.

Летом 2021 года начнет действовать сумма выкупа футболиста — 42 милллиона евро.

В текущем сезоне Упамекано сыграл за «Лейпциг» 21 матч во всех турнирах и забил один мяч. Главными конкурентами «Челси» в борьбе за француза считаются «Бавария» и «Барселона».

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