«Челси» хочет подписать Упамекано летом

«Челси» заинтересован в защитнике «Лейпцига» Дайоте Упамекано, утверждает Daily Mail.

По информации источника, в немецком клубе намерены сохранить 22-летнего футболиста зимой, несмотря на интерес со стороны английской команды.

Летом 2021 года начнет действовать сумма выкупа футболиста — 42 милллиона евро.

В текущем сезоне Упамекано сыграл за «Лейпциг» 21 матч во всех турнирах и забил один мяч. Главными конкурентами «Челси» в борьбе за француза считаются «Бавария» и «Барселона».