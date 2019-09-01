Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Чалханоглу может перейти в «Торино»

20:23
Теги:

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в «Торино». Клуб из Турина проявляет предметный интерес к 25-летнему турку. Также на него претендуют еще несколько команд серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Чалханоглу с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается, по данным портала transfermarkt, в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 2 матча и забил 1 гол.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир