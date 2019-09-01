Чалханоглу может перейти в «Торино»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в «Торино». Клуб из Турина проявляет предметный интерес к 25-летнему турку. Также на него претендуют еще несколько команд серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Чалханоглу с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается, по данным портала transfermarkt, в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 2 матча и забил 1 гол.

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