Вьери против перехода Дибалы в «Интер», если это будет означать продажу Мартинеса

Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери против подписания форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, если в случае перехода уйдет игрок «нерадзурри» Лаутаро Мартинес.

«Что я думаю о возможном приходе в «Интер» Дибалы? Я за, только если его приезд не означает отказ от Лаутаро. В противном случае я бы оставил именно Лаутаро, который, несмотря на уход Лукаку, провел лучший сезон в карьере. Лаутаро мне кажется гарантией. Он молод и много лет в «Интере». Я бы не отказался от него, если бы не экономические причины», — цитирует Вьери Corriere dello Sport.

Соглашение Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце июня 2022 года. Форвард уже объявил, что покинет клуб.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.