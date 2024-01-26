«Брентфорд» подписал голкипера сборной Исландии Валдимарссона
Вратарь шведского «Эльфсборга» Хакон Рафн Валдимарссон перешел в «Брентфорд», сообщается на официальном сайте английского клуба.
22-летний исландец подписал контракт до 2028 года с возможностью продления еще на два сезона.
Валдимарссон выступал за «Эльфсборг» с лета 2021 года. Он провел за шведскую команду 49 матчей, пропустил 40 мячей и 21 раз отыграл на ноль.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 1,8 миллиона евро. На его счету 6 матчей за сборную Исландии.
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