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Сегодня, 18:15

«Брентфорд» подписал голкипера сборной Исландии Валдимарссона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь шведского «Эльфсборга» Хакон Рафн Валдимарссон перешел в «Брентфорд», сообщается на официальном сайте английского клуба.

22-летний исландец подписал контракт до 2028 года с возможностью продления еще на два сезона.

Валдимарссон выступал за «Эльфсборг» с лета 2021 года. Он провел за шведскую команду 49 матчей, пропустил 40 мячей и 21 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 1,8 миллиона евро. На его счету 6 матчей за сборную Исландии.

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Эльфсборг
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