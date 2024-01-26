«Брентфорд» подписал голкипера сборной Исландии Валдимарссона

Вратарь шведского «Эльфсборга» Хакон Рафн Валдимарссон перешел в «Брентфорд», сообщается на официальном сайте английского клуба.

22-летний исландец подписал контракт до 2028 года с возможностью продления еще на два сезона.

Валдимарссон выступал за «Эльфсборг» с лета 2021 года. Он провел за шведскую команду 49 матчей, пропустил 40 мячей и 21 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 1,8 миллиона евро. На его счету 6 матчей за сборную Исландии.