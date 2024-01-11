«Брентфорд» подписал 18-летнего полузащитника молодежной сборной Турции

Хавбек «Сивасспора» Юнус Эмре Конак стал игроком «Брентфорда», сообщается на официальном сайте английского клуба.

18-летний турок подписал контракт до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

Конак является воспитанником «Сивасспора». В текущем сезоне он провел за команду 17 матчей, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Кроме того, в активе Конака три матча за молодежную сборную Турции.