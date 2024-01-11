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Сегодня, 20:46

«Брентфорд» подписал 18-летнего полузащитника молодежной сборной Турции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хавбек «Сивасспора» Юнус Эмре Конак стал игроком «Брентфорда», сообщается на официальном сайте английского клуба.

18-летний турок подписал контракт до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

Конак является воспитанником «Сивасспора». В текущем сезоне он провел за команду 17 матчей, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Кроме того, в активе Конака три матча за молодежную сборную Турции.

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Сивасспор
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