«Бавария» хочет арендовать защитника «ПСЖ» Мукиеле с правом выкупа
Защитник «ПСЖ» Норди Мукиеле может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает Мукиеле взамен на игрока мюнхенцев Джошуа Киммиха с доплатой со своей стороны.
По информации источника, «Бавария» настаивает на аренде 26-летнего француза с правом выкупа.
В текущем сезоне Мукиеле провел 10 матчей за парижан во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Новости