«Бавария» хочет арендовать защитника «ПСЖ» Мукиеле с правом выкупа

Защитник «ПСЖ» Норди Мукиеле может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает Мукиеле взамен на игрока мюнхенцев Джошуа Киммиха с доплатой со своей стороны.

По информации источника, «Бавария» настаивает на аренде 26-летнего француза с правом выкупа.

В текущем сезоне Мукиеле провел 10 матчей за парижан во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.