«Аталанта», «Лион» и «Марсель» поборются за Бога
05:27
Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога может покинуть команду этим летом. По информации Foot Mercato, 24-летний ивуариец заинтересован в переходе в «Марсель».
Итальянский клуб хочет получить за своего игрока не менее 20 миллионов евро. Спортивный директор провансальцев надеется договориться об обмене.
Также на Бога претендуют «Аталанта» и «Лион».
В этом сезоне Бога провел 28 матчей за «Сассуоло», забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
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